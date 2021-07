A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) já conta em sua estrutura com um conjunto de equipamentos de fisioterapia moderno, adquirido por meio de emenda parlamentar individual do deputado Ezequiel Neiva (PTB). O parlamentar fez a entrega dos equipamentos acompanhado dos vereadores Dione Ribeiro, Zeca Rolista e Marcão da Rádio.

Com o recurso de aproximadamente R$ 120 mil, a instituição adquiriu, entre os equipamentos, uma gaiola de habilidades completa, para a aplicação da terapia Pediasuit.

A técnica do PediaSuit é considerada moderna para o tratamento de pacientes com disfunções neurológicas. No tratamento, fisioterapeutas realizam um protocolo de terapia intensiva focado no desenvolvimento motor, no reforço muscular, no equilíbrio e na coordenação do indivíduo.

Além da gaiola de habilidades, o recurso garantido pelo deputado Ezequiel Neiva assegurou a compra de uma bicicleta ergométrica horizontal; eletrodos de borracha para eletroestimulação; maca; rolos de espuma; esteira elétrica; cama elástica; tábua de prancha de equilíbrio; rolo nerológico; tatame EVA; aparelho para pilates, bolas tonificadoras entre outros.

De acordo com o parlamentar, o investimento na Apae é uma forma de amenizar um pouco das dificuldades dessas crianças que precisam romper barreiras, e que tanto necessitam de apoio e de carinho. “Sou parceiro da Apae. Em breve entregaremos um ônibus para a Apae de Cerejeiras e recurso para a construção de uma cozinha nova”, afirmou o deputado.