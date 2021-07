O resultado final e a 1ª chamada do Processo Seletivo Simplificado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (PSS/IFRO 2021/2) estão publicados. A seleção abrange Rondônia, Paraíba, Pernambuco e Guayaramerín/Bolívia, com vagas para ingresso no 2º semestre de 2021.

Ao todo são 1.810 vagas, distribuídas em 13 cursos, nas modalidades presencial e EaD (Educação a Distância), em três níveis de ensino: concomitante e subsequente ao ensino médio e graduação.

A convocação da pré-matrícula da 1ª chamada prevê quatro diferentes etapas, devido ao período de distanciamento social durante a pandemia do novo coronavírus. Na primeira etapa, a pré-matrícula será o período para envio da documentação pelos candidatos e seus responsáveis legalmente investidos, no período de 6 de julho de 2021 até as 18h do dia 12 de julho de 2021.

A segunda etapa, de 6 a 14 de julho de 2021, será de análise documental. Nesse momento, haverá a análise dos documentos pelas Coordenações de Registros Acadêmicos (CRAs/IFRO). Na sequência, a terceira etapa será o período de retificação de documentos para a pré-matrícula pelos candidatos e seus responsáveis legalmente investidos, caso haja necessidade. Isso ocorrerá no período de 6 a 16 de julho de 2021, e os documentos serão recebidos até as 18h.

Por fim, até o dia 20 de julho de 2021 ocorrerá a quarta etapa, em que haverá a confirmação da matrícula. O candidato e o seu responsável legalmente investido deverão acompanhar atentamente o sistema de pré-matrícula durante todo o período de análise de documentos. O IFRO publicará um tutorial de pré-matrícula com o passo a passo sobre como os candidatos deverão proceder para o envio dos documentos solicitados.

Para o candidato menor de 18 anos, há necessidade de acompanhamento do responsável legalmente investido em todos os atos formais relacionados ao PSS 2021/2, como a assinatura de documentos no processo de matrícula e registro acadêmico.

Dentro do calendário do Processo Seletivo Simplificado (PSS 2022/1), a convocação em segunda chamada está prevista para o dia 22 de julho de 2021. O tutorial de matrícula pode ser acessado AQUI.

CURSOS PRESENCIAIS E EAD

No Processo Seletivo Simplificado de vagas para o segundo semestre de 2021, os cursos são da modalidade presencial e da educação a distância. No presencial serão ofertadas em quatro campido IFRO: Ji-Paraná, Porto Velho Calama, Porto Velho Zona Norte e São Miguel do Guaporé.

No campusJi-Paraná são ofertadas 40 vagas no Curso Superior Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. No campus Porto Velho Calama, 120 vagas nos Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio: Técnico em Edificações, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática.

No campus Porto Velho Zona Norte, há vagas para os Cursos Técnico em Administração e Técnico em Finanças Subsequentes ao Ensino Médio, e nas graduações em CST em Gestão Comercial, CST em Gestão Pública e CST em Redes de Computadores. Sendo 40 vagas para cada.

Em São Miguel do Guaporé, são 40 vagas no Curso Técnico em Agronegócio Subsequente ao Ensino Médio e outras 40 vagas no Curso Técnico em Administração/EaD Concomitante ao Ensino Médio. Ainda na educação a distância, são 1.370 vagas nos cursos superiores em CST em Gestão Comercial e CST em Gestão Pública, abrangendo campi do IFRO e polos de EaD nos estados de Rondônia, Paraíba e Pernambuco e também a Bolívia.

MAIS INFORMAÇÕES

Acompanhe as publicações de cada modalidade, conforme os endereços abaixo: Cursos de Graduação acesse AQUI; Cursos de Graduação (EaD) AQUI; Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio acesse AQUI; Cursos Técnicos Concomitantes ao Ensino Médio acesse AQUI; Tutorial de pré-matricula acesse AQUI.