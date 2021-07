A pequena Sara Eduarda Rodrigues Pereira, de 11 anos, moradora do bairro Barão do Melgaço l, de Vilhena, que foi dado como desaparecida pela avó na tarde de segunda-feira, 05, foi localizada são e salva na casa de uma “coleguinha”.

De acordo com a avó da menina, que falou com a reportagem do Extra de Rondônia, Sara saiu de casa sem avisar por volta das 13:00h e somente no período da noite, depois de muita procura e de um registro de ocorrência na Delegacia da Polícia Civil, a neta foi encontrada.

A avó não quis dar detalhes de como a menina foi localizada e nem o porquê ter saído de casa, mas ela passa bem e estava sobre os cuidados do Conselho Tutelar.