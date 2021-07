O estupro e o espancamento de uma mulher de 40 anos aconteceram na noite de segunda-feira 05, em uma residência que fica localizada no bairro Nova Floresta, região Sul da capital rondoniense.

O acusado do crime de 41 anos é ex-marido da vítima e fugiu. As informações obtidas dão conta de que o acusado foi até a residência com o pretexto de pegar alguns objetos esquecidos dele. No entanto, ele pegou a mulher a força, jogou no sofá da casa e praticou o estupro. Durante o abuso sexual a mulher ainda foi agredida com socos e puxões de cabelo.

Depois de cometer o crime, o acusado fugiu. Segundo a vítima, ele ainda teria tentado levar a filha dos dois que estava no quarto dormindo, mas não conseguiu. A Polícia Militar foi chamada para registrar a ocorrência. O homem não foi localizado.