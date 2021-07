Pleiteando para fazer parte da elaboração do Plano Plurianual (PPA) e também dar seguimento nas tratativas das ações pertinentes ao Plano de Cargos, Carreira e Salário (PCC´S) dos servidores públicos do município, o Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia (Sindsul) vem encontrando dificuldades para se reunir com o prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV).

No último dia 14 de abril foi oficializado no gabinete do mandatário vilhenense um pedido para que as partes se reunissem, porém, o documento não teve resposta.

A diretoria do Sindsul externou aos servidores que vem encontrando dificuldades em agendar uma reunião definitiva com Japonês, para tratar sobre a elaboração do PPA e também a retomada das ações referentes ao PCCS dos servidores públicos.

“Em nenhum momento eles negaram que a reunião possa acontecer. Só não agendam, por mais que insistamos. E isso tem se arrastado. Queremos mostrar ao servidor que nesse último passo precisaremos da força deles”, disse o presidente, Wanderley Ricardo.

Os sindicalistas aguardam pela resposta da administração.