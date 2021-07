A Vaz Desenvolvimento Imobiliário lançou, em junho, o Boulevard Premium Cacoal Residence & Resort e o empreendimento se tornou um case de sucesso da loteadora. Em menos de 48 horas teve 45% dos lotes vendidos e atualmente conta apenas com 14 unidades para serem comercializadas.

Quem ainda deseja obter um terreno no empreendimento e construir a casa dos sonhos, deve se apressar, pois as unidades estão bastante requisitadas e se esgotando rapidamente.

De acordo com o CEO da empresa, Douglas Vaz, o empreendimento foi pensado com o intuito de proporcionar um ambiente em que as pessoas possam desfrutar de entretenimento, moradia e qualidade de vida. Um ambiente com áreas verdes, conforto, diversos espaços de lazer e segurança. “É ainda uma grande oportunidade para quem deseja investir na região, pois será construído em um local de alta valorização”, explicou Vaz.

O Boulevard Premium Cacoal está localizado na BR-364, próximo a Havan, em Cacoal, Rondônia. São 231 terrenos no total, com áreas privativas, medindo de 300 m² a 600 m².

O condomínio de alto padrão possui o conceito de residence & resort, tendo club premium com academia, bar da piscina, piscina tropical com borda infinita, spa center com sauna, sala de massagem com hidro, praça da criança, espaço boulevard, pet place, duas quadras de beach tennis / vôlei de areia praça do luau, quadra poliesportiva, campo de futebol society, duas boulevard sport grill e uma grande área verde de 31.607,15 m².

A Vaz ainda oferece pagamento facilitado, com negociação direta com a loteadora. Os terrenos podem ser parcelados em até 180 meses.