Com premiação em dinheiro, a Liga de Futebol de Vilhena (LFV) e a Coordenação Regional de Futebol ultimam os preparativos para a realização da Copa Park Embratel de Futebol Soçaite, nas categorias Absoluto e Master.

O evento, ainda sem data confirmada, tem previsão para começar no final de julho no campo do Park Embratel e conta com apoio da prefeitura e secretaria municipal de esportes.

O presidente da LFV, Natal Pimenta Jacob, informou ao Extra de Rondônia que as inscrições iniciam no próximo 12 de julho, com vagas limitadas. Campeão e vice representarão o município no estadual 2021.

Mais informações serão obtidas pelos telefones (069) 9-98445-4552 e 9-98128-2620.