A deputada estadual Rosangela Donadon, em nota, manifestou solidariedade aos jornalistas pelas ofensas do prefeito Eduardo Japonês ao tentar desacreditar o trabalho dos profissionais no caso do aparelho de tomografia instalado no Hospital Regional de Vilhena.

Denúncias chegaram às redações dos veículos de comunicação dando conta que pacientes infectados com a covud-19 eram obrigados a se deslocarem até Porto Velho, em um percurso de mais de 700 quilômetros, para serem atendidos com uma tomografia (leia mais AQUI).

O prefeito tenta desmentir as matérias com relação às reclamações.

>>> VEJA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

NOTA DE SOLIDARIEDADE AOS JORNALISTAS DE VILHENA

DIANTE DOS ATAQUES A REPORTAGENS SOBRE A SAÚDE MUNICIPAL

Como parlamentar, venho a público cumprir com meu dever de levantar a voz em defesa de um direito social que considero um dos mais importantes em um Estado Democrático: o direito à informação. E o faço manifestando minha solidariedade aos devotados profissionais da imprensa de Vilhena, que no seu dia a dia, superando dificuldades de toda ordem e vivendo os riscos inerentes a estes tempos de pandemia, buscam cobrir a verdade do que acontece nas unidades de Saúde Pública. Considero, portanto, inadmissível que um chefe de poder municipal ofenda tais profissionais na busca por desacreditar seu trabalho quando as informações que disponibilizam ao povo não atendem seu interesse pessoal ou não são do agrado de seu grupo de interesses.

Assim, manifesto minha inteira solidariedade aos autores das excelentes reportagens que têm sido veiculadas sobre as limitações impostas ao uso do aparelho de tomografia, cuja compra foi viabilizada por emenda parlamentar orçamentária de minha autoria, repudiando quaisquer ilações de que estejam construindo mentiras. A verdade sempre triunfa. E o jornalismo compromissado com a verdade há de sempre triunfar a despeito de histrionices e acusações infundadas, como as que faz Sua Excelência o Prefeito do Município de Vilhena, Sr. Eduardo Japonês, intentando colocar em descrédito o trabalho de denodados trabalhadores da Imprensa.