No dia 3 de julho foi celebrado o “Dia C”, em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo. A Sicoob Credisul, em parceria com os hemocentros de cidades do Acre, Rondônia e Mato Grosso e apoio da Sipag, realizou durante toda a semana a segunda edição da campanha “Cooperar Corre em Nossas Veias”, de incentivo à doação de sangue.

As doações somaram o total de 978 bolsas de sangue. Levando em consideração que uma bolsa de sangue pode ajudar até quatro pessoas, cerca de 3,9 mil pessoas serão beneficiadas pela ação. No “Dia C”, sábado, os hemocentros abriram excepcionalmente para a campanha e, somente neste dia, foram coletadas o total de 202 bolsas.

Ivan Capra, presidente do conselho de administração da Sicoob Credisul, agradece as pessoas que atenderam ao chamado da campanha. “Nosso Dia C foi um sucesso. Tivemos um resultado excepcional, acima do que esperávamos. Estamos muito felizes pelo resultado”, disse.

Adevania Silveira, gerente de marketing, comunicação e relações institucionais da Sicoob Credisul, agradeceu a parceria do HemoAcre – Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre, HemoMat – Centro de Hematologia de Mato Grosso e Fhemeron – Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia.

“Esta foi a segunda edição da campanha, e queremos mantê-la no nosso calendário de ações sociais ao longo do ano. A gente percebe claramente o quão longe podemos chegar quando existe cooperação mútua. Agradecemos a pronta disponibilidade dos hemocentros que abriram as portas no sábado para receber os doadores. Muito obrigada a todos os profissionais e também aos nossos colaboradores que se dedicaram com muita vontade para a realização da campanha, doando sangue e incentivando outras pessoas a doar,” disse Adevania.

A campanha foi realizada nas cidades que possuem agência Sicoob Credisul e pontos de coletas de sangue como, Rio Branco, no Acre; Cáceres, Cuiabá, Tangará da Serra e Sorriso, no Mato Grosso; e Porto Velho e Vilhena, em Rondônia. Em Vilhena, a ação foi realizada no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul. A equipe do hemocentro se deslocou com todo o equipamento até o local onde fez as coletas.

A cooperativa também trabalhou durante a semana do “Dia C” o movimento “Nossa Gente Sem Fome”, já iniciada em maio. A ação é desenvolvida pela Associação Cooperar com o objetivo de arrecadar recursos para a compra de cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social.

A Sicoob Credisul apoia o movimento e contribui dobrando os valores doados. A cada R$ 1 doado, a cooperativa doa mais R$ 1. Durante a semana do “Dia C” foram arrecadadas 2,1 toneladas de alimentos na campanha, que somadas às doadas para o Sescoop/OCB durante a live do “Dia C” em Vilhena, totalizaram 7 mil toneladas.

A campanha continua e as doações podem ser feitas por transferência bancária, depósito ou Pix. (Associação Cooperar – Banco 756 – Agência 3325, Conta Corrente: 120.000-3, Pix: 69992203210).

Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, explicou que no cooperativismo, ações como as realizadas no “Dia C”, fazem parte do princípio de interesse pela comunidade. “Arrecadar cestas básicas para amenizar a fome das pessoas, incentivar a doação de sangue para poder salvar vidas está na essência do cooperativismo. É isso que nos move, é isso que faz a gente ser uma instituição financeira diferente”.