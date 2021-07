O Senai de Vilhena está com inscrições abertas para o curso de assistente administrativo com carga horária de 400 horas. A formação é gratuita e terá início a partir de segunda-feira 12, no período vespertino.

O objetivo do curso é capacitar jovens para executar atividades de rotinas administrativas, organização de documentos e apoio logístico no ambiente de trabalho de uma empresa.

Os interessados em uma vaga devem ter entre 14 e 24 anos completos e estar cursando no mínimo o 9º do ensino fundamental. Para mais informações sobre o curso entrar em contato com os telefones 3322-5496 (WhatsApp) ou 3321- 3064.