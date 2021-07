O vereador Alexandre Serafim Damasceno (PROS), ao utilizar a tribuna na sessão ordinária desta terça-feira, 6, na Câmara de Vilhena, virou uma espécie de “professor” e deu “dicas” aos profissionais de imprensa na elaboração de suas atividades.

O parlamentar, que é Polícia Militar e considerado da base aliada do Executivo, questionou as críticas que o município vem enfrentando em veículos de comunicação da cidade.

Para ele, as críticas evitam que empresários queiram investir no município. Aos comunicadores presentes na sessão, o vereador pediu ter cuidado e elogiar Vilhena.

“Eu vejo que Vilhena tem um problema muito grande: críticas. Temos que tomar cuidado com isso, já que a pessoa que está vindo à cidade a visitar, passa pela BR, e vê uma crítica, ela pode nem parar, ou nem trazer um comércio prá cá. Quando tiver um erro, critiquem, mas também elogiem. Eu vejo muitos repórteres só criticando. Então, temos que ver também a parte boa. Vamos elogiar a cidade. O clima é gostoso, cidade nivelada. O bom são críticas construtivas, mas são destrutivas. Aqui na Câmara, nós também não acertamos tudo, e erramos”, observou.

A fala antecedeu o discurso do vereador Dhonatan Pagani (PSDB), que, ao contrário de Damasceno, disse que a “imprensa faz a cobertura das necessidades e realidades do município de Vilhena” ao revelar um recorde na contratação de 675 cargos comissionados com gastos superiores a R$ 12 milhões na gestão do prefeito Eduardo Japonês (PV) (leia mais AQUI).