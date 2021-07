Após liderar uma comitiva de vereadores a participar de curso de eficiência em gestão pública no Rio de Janeiro (leia mais AQUI), a presidente da Câmara de Cabixi, Jucieli Andrade de Carli (DEM) participou nessa semana de evento político no município de Ariquemes.

Ela representou a Casa de Leis no 1º Encontro do Legislativo para discutir as diretrizes do Projeto “Jovem Aprendiz” e implantação do primeiro emprego em órgãos públicos bem como discutir o Plano de Políticas Públicas da Juventude em Rondônia.

Entrevistada pelo Extra de Rondônia, Jucieli informou que foi sozinha ao evento e sem nenhuma diária paga pelo Legislativo cabixiense. Isto porque as atividades parlamentares estão suspensas devido ao recesso parlamentar do meio do ano.

De acordo com ela, o recesso é de 30 dias e esse número será reduzido para 15. “Nosso recesso é diferente que em outras cidades. Isso só vai mudar com a atualização do nosso Regimento Rnterno o que ocorrerá nesse ano, provavelmente para 15 dias”, disse.

O site pesquisou o Portal da Transparência e constatou que o Regimento Interno está desatualizado, já que foi aprovado em 14 de novembro de 2003 e tinha como presidente, na época, o atual prefeito Izael Dias Moreira.

Em Vilhena, por exemplo, o recesso parlamentar do meio do ano é de 18 a 31 de julho. No final do ano é e 23 de dezembro a 1º de fevereiro.