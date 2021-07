No último domingo 04, a Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (Assdaco) realizou encontro com mais de 14 entidades de classes de Cacoal, com o objetivo de estender o convite para que elas tenham representantes com direito a voto nas decisões da Assdaco, que tem 18 anos de atividades com o Hospital de Câncer de Cacoal, com um complexo hospitalar de grande valor para toda Região Norte e referência para o tratamento do câncer.

O presidente médico otorrinolaringologista Claudemir Borghi disse que a associação precisa de sangue novo. A diretoria promoveu várias assembleias para análise e votação do novo estatuto da instituição, que contempla a participação das instituições por meio de representantes indicados por elas.

Entreguei a 8ª edição da Revista Marisa Linhares ao gerente geral Edvaldo Rodrigues da Sicoob Fronteiras em Cacoal, a qual é também anunciante da prestigiada publicação. A renomada cooperativa de crédito tem agências em Ministro Andreazza, Cerejeiras e Colorado do Oeste (RO), Pontes e Lacerda, Mirassol D’Oeste, Barra do Bugre, São José dos Quatro Marcos e Nova Olímpia (MT).

Registrei na prestigiada Casa & Decoração em Cacoal, a maior loja de móveis e decoração em Rondônia, as atenciosas Nete Ramos e Geizi Bianqui, consultoras de vendas que fazem parte da grande equipe da loja, com inúmeras facilidades para suas compras a vista ou a prazo. Oferece ainda, os móveis planejados da famosa marca Dimare, com capacitada equipe de projetistas e arquitetos.