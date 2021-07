O crime cometido contra uma mulher de 38 e um homem de 54 anos aconteceu no final da noite de quarta-feira 07, em uma residência localizada no bairro Mariana, região Leste de Porto Velho. A acusada do atentado fugiu do local.

As vítimas estavam em casa no momento em que a filha da ex-mulher do homem chegou e iniciou discussão com o casal. Durante o bate-boca, ela pegou uma faca e atacou o homem na mão e a atual mulher dele na perna.

Depois do ataque a facadas, a acusada fugiu e a Polícia Militar foi chamada. As vítimas foram socorridas para uma unidade médica e a ocorrência foi registrada no 6° DP.