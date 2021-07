Após a live “Recordação & Solidariedade” em comemoração ao “Dia de Cooperar – Dia C” realizada no dia 03 de julho, pelo Sistema OCB/SESCOOP-RO, todas cooperativas do Estado e com apoio de várias empresas com a presença dos artistas Marcos Paulo& Marcelo, Ari Santos, Pedro Lucas & Vinicius, Teixerinha Filho & Neto as arrecadações de alimentos bateram recorde.

De acordo com o presidente Salatiel Rodrigues, a live foi realizada no município de Vilhena e alcançou mais de 100 mil visualizações. “Essa ação cumpre com o 7º princípio do cooperativismo que trata do interesse na comunidade. Com a live apresentamos o que é Rondônia e suas potencialidades para todo o Brasil”.

“Gratidão a todos de Vilhena e o Estado de Rondônia que entenderam nossa mensagem. A arrecadação de alimentos está superando as expectativas e continua, mas nós precisamos de mais. Assista a live disponível no canal da Sic TV e Sistema OCB ambos no Youtube”, concluiu ele.

