No seu perfil no Facebook nesta quarta-feira, 7, o vereador Dhonatan Pagani (PSDB) fez um desabafo com relação às informações da prefeitura de Vilhena rebatendo a fiscalização que fez dias desses no Hospital Regional (HR) de Vilhena.

Ele foi até a unidade de saúde e constatou a deficiência das instalações da cozinha do HR. “As pias estão velhas, o chão escorregadio por conta do lodo devido ao acúmulo de agua, o exaustor não funciona, as janelas não tem tela, as pias entopem com facilidade e o fogão já não atende a demanda como deveria”, disse o parlamentar.

A assessoria da prefeitura rebateu o vereador e, em release distribuído à imprensa, informou que “desde 2018 diversas melhorias na cozinha do HRV foram feitas, com aquisições que melhoraram o ambiente de trabalho” (leia mais AQUI).

Essa situação fez Pagani utilizar as redes sociais para esclarecer que “em momento algum falei sobre a qualidade da comida ou a dedicação das cozinheiras, mas a prefeitura insiste em criar uma narrativa mentirosa. Estão criando uma cortina de fumaça, de forma sorrateira, para desviar o foco do que de fato é, sobre a questão da cozinha do Hospital Regional de Vilhena. Essa é uma estratégia da assessoria com o prefeito e outros membros. E, quem tiver dúvidas, é só ir na cozinha do HR”, disse.

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO:

