A secretária municipal de Saúde (Semus), Siclinda Raasch, revelou na manhã desta quinta-feira, 8, junto do prefeito Eduardo Japonês (PV), as principais reformas, inaugurações, construções e aquisições para as quais a Semus já dispõe de recursos, projetos, terrenos ou emendas para a execução de diversos avanços já em andamento, prestes a iniciar, recém-concluídos ou já programados para acontecer.

A iniciativa “Saúde Renovada” engloba mais de 30 ações relevantes para a transformação completa da Saúde no município.

Japonês destaca que obras como essas são parte do que lhe motivou a ser prefeito. “Se a cidade estivesse com todos os seus problemas resolvidos, eu não teria entrado na política. Vim para a Prefeitura justamente porque há muito para se fazer. Mesmo em um mandato de estreia, de apenas 2,5 anos, com uma pandemia no meio, contingenciamentos federais e período eleitoral, avançamos muito. E agora, com esse mandato de quatro anos, podemos executar ainda mais, aquilo que planejamos lá atrás, tudo o que estamos vindo nos organizando para fazer. Nesse programa de ações que estamos anunciando hoje, tudo já tem trabalho em andamento há meses ou anos. São coisas que nós já levantamos as necessidades, providenciamos a solução e agora vamos partir para a execução”, explica o prefeito.

Entre os anúncios estão a construção de um novo prédio para o Hospital Regional de Vilhena (HRV), bem como a conclusão de sua reforma em vários setores da unidade, reforma de todos os postos de saúde, construção do Centro de Castração, construção de uma nova sala para gestantes e capela ecumênica no hospital, inauguração da UPA 24 horas, inauguração da Casa Rosa, retomada de cirurgias eletivas de ortopedia e catarata, contratação de mais profissionais, entre outros.

Enfermeira, Siclinda visita com frequência as unidades de saúde para conhecer as demandas de cada setor. “Estruturamos esses projetos na iniciativa ‘Saúde Renovada’ porque são aqueles que temos certeza absoluta que vão ser concluídos ou iniciados neste ou no ano que vem”, explicou.