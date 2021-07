Atendendo à solicitação dos moradores e comerciantes, o vereador Paulo Henrique (PTB) enviou ofício circular n°02/GAB/2012, em 25 de junho, ao Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Obras, solicitando pedido de providência para sinalizar e pavimentar com rejeito de asfalto na Avenida JK, no distrito do Riozinho.

Ao visitar essa comunidade, o parlamentar, que é advogado, recebeu a solicitação de Moura (artesão) e Edmar (Conveniência Café Regional), pois os locais são pontos turísticos, onde há consumos de alimentos e visitas para conhecer os artesanatos.

“Agradeço ao executivo municipal por atender mais uma demanda do nosso mandato. Nosso mandato é em defesa da cidadania. Estou à disposição da população de Cacoal e dos Distritos na luta por melhoria”, disse o vereador ao Extra de Rondônia.