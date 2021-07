Na noite de quinta-feira, 08, policiais militares foram insultados e ameaçados durante uma abordagem a usuários de drogas, realizada na Rua 1709, próximo a uma distribuidora de bebidas, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Segundo o registro da ocorrência, enquanto realizavam revista em um usuário de drogas, com quem foram localizados 2 invólucros de crack nas vestes e 3 de cocaína dentro do veículo, a guarnição passou a ser xingada por dois jovens de 18 e 28 anos, que se revoltaram com o fato do colega estar sendo detido.

Devido à alteração dos jovens, que além de insultos com palavras de baixo calão e incitação aos demais presentes, também ameaçaram os militares afirmando que teriam marcados seus rostos e iriam “pegá-los quando estivessem de folga para eles verem com quem estavam lidando”, estes também receberam voz de prisão e reagiram, sendo necessária solicitação de apoio e do uso da força física para contê-los.

Os três envolvidos e a droga apreendida foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso. Os policiais não se feriram.