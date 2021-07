A mãe de uma adolescente de 14 anos, moradora do município de Corumbiara, denunciou o ex-marido por estupro de vulnerável, após descobrir que a filha foi abusada por ele, desde que tinha apenas 8.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, a filha decidiu contar o que havia acontecido após o suspeito tentar impedir que a mãe ficasse com a guarda da filha deles de apenas 05 anos, a coagindo a dividir os bens materiais que tinham.

Ao ver a possibilidade do ex-padrastro ficar com a guarda da irmã, a adolescente relatou para uma psicóloga, que desde que foram morar com o suspeito no município de Comodoro/MT, de onde retornaram a quase 1 ano, ela era constantemente vítima de abusos sexuais e que ainda era obrigada a tomar pílulas do dia seguinte.

Ao descobrir os fatos, a mãe da adolescente procurou a Polícia Civil e denunciou o ex-marido por temer que o mesmo venha a acontecer com a filha mais nova, pois a adolescente também teria relatado a ela que nunca contou o que acontecia por ser ameaçada e recebia dinheiro em troca do silêncio.