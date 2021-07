O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) esteve nesta quinta-feira, 08, no município de Vilhena, em companhia do diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER/RO), Elias Rezende e os deputados estaduais Ezequiel Neiva e Chiquinho da Emater. A visita à cidade conhecida como Portal da Amazônia teve um objetivo conhecer o local onde será instalado a usina de asfalto de última geração que atenderá os municípios do interior do Estado.

Conforme o parlamentar, a usina vai servir para atender as rodovias estaduais e também as demandas dos municípios, como Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste e Chupinguaia.

“Com a instalação da usina ‘top de linha’ em Vilhena, as prefeituras somente passarão a comprar os insumos, uma vez que a usina vai gerar o produto para ser aplicado nos municípios. Isso vai trazer comodidade e mais qualidade de vida para os moradores, pois não haverá mais poeira na época da seca e lama nas ruas no período chuvoso. Além disso, com a usina na região as prefeituras terão economias aos cofres”, garante Luizinho Goebel.

Ainda de acordo com o parlamentar, com a usina os municípios além de ter novas ruas pavimentadas, também terão material para recapeamento de ruas e avenidas já desgastadas pelas várias décadas, bem como recuperação de vias.

A instalação, que está prevista para iniciar ainda neste ano, permitirá que os municípios tenham asfalto de boa qualidade, com custo reduzido e maior velocidade de aplicação.