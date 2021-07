J.A.P.A., de 23 anos teve dois dedos dos pés amputados após se envolver em acidente no Centro de Vilhena.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, o jovem conduzia uma moto XRE 300 pela Avenida José do patrocínio, quando no cruzamento com a Rua Duque de Caxias, um veículo atravessou a preferencial, com isso, o pé direito acabou batendo contra o carro, no qual o condutor fugiu do local sem prestar socorro.

A vítima foi ao pronto-socorro do Hospital Regional, onde foi necessário fazer a amputação de dois dedos.