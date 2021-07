Foi recuperada ainda na tarde desta sexta-feira, 09, uma motocicleta Yamaha MT03 de cor azul, que foi roubada por volta das 14h, em Vilhena, por um homem que se passou por comprador e atraiu o proprietário para uma cilada que quase lhe custou a vida.

Após colocar o veículo a venda em um rede social, o proprietário de 30 anos foi atraído até uma casa localizada na Rua 1503, no bairro Cristo Rei, onde quase foi morto estrangulado com um fio pelo criminoso que se passou por comprador e em um momento de descuido da vítima, tentou tirar sua vida.

Por sorte a vitima conseguiu se livrar do ataque traiçoeiro e entrou em luta corporal com o agente, que escapou e fugiu com veículo.

Após a vítima acionar a Polícia Militar e registrar o caso, um alerta foi dado e poucas horas depois a motocicleta foi recupera abandonada em uma curva do rio Corumbiara, próximo ao município de Pimenteiras.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma cova que teria sido cavada na residência para onde a vítima foi atraída pelo criminoso e que provavelmente seria para enterrar seu corpo enquanto ele fugia com o veículo.

A reportagem do Extra de Rondônia não conseguiu confirmar se o vídeo realmente se trata da situação descrita, porém, o nome da vítima falado por quem fez as imagens é o mesmo que consta no registro do furto.

