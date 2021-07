A reportagem do Extra de Rondônia acaba de ter acesso aos registro e a imagens exclusivas do momento da recuperação de uma motocicleta Yamaha que foi roubada no bairro Cristo Rei em Vilhena, onde o criminoso chegou a abrir uma cova na intenção de esconder o corpo do proprietário, que tentou estrangular sem sucesso. (REVEJA AQUI)

O boletim de ocorrência revela que o agente do crime chegou a abastecer a motocicleta em um posto de combustíveis em Colorado do Oeste, e por seu cartão de crédito não ser aprovado, deixou o pertence no local como garantia de que retornaria para fazer o pagamento.

Interceptado pela Polícia Militar de Corumbiara, que já tinha recebido o alerta sobre o roubo e que de pronto reconheceu o veículo quando este passava pela Avenida Itália Franco, o condutor protagonizou uma fuga alucinada pela RO-370 até o trevo de Cerejeiras, onde retornou sentido Corumbiara mas acabou perdendo o controle e sofrendo uma queda violenta já entrando novamente no município.

Mesmo após a queda, o suspeito embrenhou-se no mato e acabou conseguindo fugir deixando o veículo para trás.

Guarnições de Colorado do Oeste e Cerejeiras prestaram apoio nas buscas, mas até o momento o agente não foi localizado.

O cartão do suspeito, que ele deixou como garantia de pagamento no posto foi recolhido e apresentava o nome de iniciais R. P. M., o mesmo informado no registro do furto, como sendo o autor do crime e que teria tentando matar o proprietário estrangulado com um fio, após atraí-lo para a casa da avó, onde já tinha aberto até uma cova para esconder o corpo da vitima, que conseguiu escapar da morte.