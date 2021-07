Hoje será um dia mais do que especial para o Pastor Genivaldo Santos, figura muito conhecida e querida pela sociedade vilhenense em geral, e pela comunidade cristã em particular.

Pela última vez ele subirá ao púlpito na condição de pastor principal da Igreja Missionária Unida Vilhena e passará a condição de membro da congregação, após mais de 50 anos servindo ao Senhor.

Genivaldo é um daqueles homens onde o bordão “uma vida dedicada a Deus” se encaixa como uma luva. Nascido em 30 de setembro de 1.955, mesmo ano em que o então presidente Getúlio Vargas instituiu o Território Federal de Rondônia, sua trajetória de vida se confunde com a formação do Estado.

Filho de uma família humilde, ele trabalhou desde criança, se prestando a todo tipo de trabalho a fim de contribuir com o sustento da família, e conseguiu evoluir das ocupações braçais até se tornar funcionário público, servindo como motorista para nada menos do que três governadores.

Mas sua vida no mercado de trabalho sempre esteve agregada com a missão de servir ao Senhor, coisa que trouxe do lar cristão de onde Genivaldo veio ao mundo. Foi um homem, que nasceu no Evangelho, assim como seus pais e filhos. Começou a liderar igrejas e ter participação ativa junto as comunidades por onde andou aos 15 anos de idade, sempre com uma missão no coração, tendo construído várias igrejas ao longo da vida.

Em 1.978 aconteceu um fato determinante em sua vida: o casamento com Edla Cristina, mãe de suas duas filhas e do filho varão, e, como o próprio Pastor Genivaldo sempre destaca, seu refúgio e fortaleza.

A dedicação ao pastoreio começou há 42 anos, sendo que destes são trinta e três anos como pastor consagrado, depois de ter passado pelo período probatório. Genivaldo atuou principalmente em Porto Velho e Vilhena com seu ministério, sendo que aqui no Cone Sul alcançou maior projeção, mesmo porque foi onde permaneceu por mais tempo.

Paralelo a sua dedicação pela Igreja, ele teve participação muito efetiva em outros setores da comunidade, com destaque, nos últimos anos, para as ações sociais. Já faz um bom tempo que é o principal dirigente do Conselho dos Direitos das Crianças e Adolescentes, tendo inclusive sido reeleito recentemente para passar mais três anos à frente da instituição.

Neste momento da vida, Genivaldo só quer mesmo agradecer a Deus em primeiro lugar, mas também a comunidade cristã em geral, à sua igreja – que por iniciativa dos fiéis e líderes está promovendo a cerimônia desta noite, e aos vilhenenses que lhe acolheram com tanto carinho e respeito.

“Não tenho palavras para mensurar o quanto este momento é marcante em minha vida, pois é hora de mais do que nunca louvar a Deus por tanta coisa boa e tanta graça que concedeu para minha vida. Quero aqui agradecer a todos que de uma forma ou de outra participaram da minha trajetória, minha família, meu rebanho, meus líderes e toda a comunidade vilhenense que sempre me apoiou e deu sustentação ao meu trabalho. Espero ter podido retribuir, pelo menos em parte, a tudo que Deus me deu, principalmente todas essas pessoas maravilhosas que participaram da minha vida”, disse Genivaldo ao Extra de Rondônia.

A partir de agora o pastor passará a ser um pregador itinerário, manterá suas atividades no Conselho que preside e pretende dedicar mais tempo à família, dando maior atenção à querida esposa, filhas, filho e netos.