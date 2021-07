Um morador de Vilhena teve um cordão de ouro avaliado em mais de R$ 20 mil arrancado do pescoço durante um assalto ocorrido no final da tarde de sexta-feira, 09, na Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim Eldorado.

De acordo com o registro do caso, a vítima de 36 anos realizava caminhada na calçada da via, quando dois homens em uma motocicleta Honda Bros 160 de cor escura se aproximaram e anunciaram o assalto.

Além de bater com a coronha do revólver que portava na cabeça do pedestre, o carona ainda arrancou do pescoço dele uma corrente avaliada em R$ 22 mil.

Ainda segundo a vítima, o piloto também estava em posse de uma arma de fogo e após o roubo fugiram sentido a BR-364.

Como no momento precisou se dirigir ao hospital para receber atendimento médico, a vítima só procurou a delegacia para denunciar o caso na manhã deste sábado, 10.