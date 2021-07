O acidente ocorreu por volta das 20h deste sábado, 10, no cruzamento das avenidas Brasil com a Liliana Gonzaga, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, que passava pelo local no momento em que a vítima já estava sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros, o entregador, que conduzia uma Honda Bros, de cor preta, seguia pela avenida Liliana Gonzaga, sentido a faculdade Avec, quando o motorista de um veículo Gol, que seguia pela mesma via, porém, no sentido oposto, realizou a conversão a esquerda na avenida Brasil, colidindo violentamente com o jovem.

Com impacto da batida, o farou dianteiro do lado direito do carro ficou totalmente destruído e o entregado sofreu uma fratura de fêmur, que o fazia gritar de dor durante a imobilização do membro.

A Polícia Militar esteve no local e registrou o caso, assim como guardou o local para a realização da Perícia Técnica.