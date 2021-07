Acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu na tarde deste domingo, 11, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, com a Rua 1802, próximo ao parque de exposição em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, G.S.F., de 19 anos, entregador delivery, trafegava pela Avenida Brigadeiro, sentido BR-364, quando no cruzamento com a 1802, colidiu com outra moto, conduzida por V.K.M., de 24 anos, no qual seguia sentido Avenida Paraná e não teria respeitado a sinalização e avançado a preferencial.

No choque, G.S.F., sofreu escoriações nos membros superiores e queixava-se de dor no punho direito.

V.K.M., sofreu escoriações nos membros superiores e inferiores, sofreu uma possível fratura na coxa esquerda (fêmur). Queixava-se de forte dor no osso e apresentava visível deformação do membro em questão.

Após atendimento pré hospital dos bombeiros no local, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional, onde foram prontamente atendidas pela equipe médica de plantão.

A Polícia Militar (PM), isolou a área para o trabalho da Polícia Técnica Cientifica (Politec).

Após a perícia a ocorrência foi registrada na Unisp.

>>>Vídeo abaixo:

https://