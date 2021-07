Os investigadores da Delegacia Especializada em Furto e Roubos de Vilhena, recuperou em menos de 10 dias, 2 aparelhos celulares que foram tomados em assaltos realizados em Vilhena.

Um dos crimes ocorreu no bairro Cidade Verde II, onde dois adolescentes que conversando na frente de uma residência foram rendidos por dois meliantes, que além de seus aparelhos celulares, roubaram também uma bicicleta CXR e deixaram uma de modelo mais antigo no local.

Após o registro do caso, imediatamente os investigadores deram início aos procedimentos de rastreio e na última sexta-feira, chegaram até um agente de 23 anos, morador do setor 12, com quem um dos aparelhos das vítimas foi recuperado.

Além deste, outro celular também tomado em assalto foi recuperado nos últimos dias e devolvido ao dono, o que mostra a importância do registro do crime, pois apesar de aparelho telefônico ser um dos objetos de maior dificuldade de recuperação em casos de crimes, o departamento de investigação da referida delegacia vem desempenhando um trabalho minucioso e logrado êxito em tais ações.

O registro do caso também é de suma importância, devido muitos aparelhos celulares serem recuperados em operações policiais distintas, como batidas em “bocas de fumo”, onde esse tipo de objeto é comumente usado como moeda de troca e ao serem recuperados, acabam não tendo seu proprietário identificado pela ausência do boletim de ocorrência do crime, que podem ser realizados do conforta de casa, através da Delegacia Virtual.