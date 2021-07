Nesta semana, a presidente e o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Cacoal (ACIC), Joici Eggert Strey e Adriano Queiroz, respectivamente, fizeram uma visita ao Cacoal Shopping para acompanhar o movimento do comércio e a evolução das vendas no segundo maior shopping do estado de Rondônia.

Após um período conturbado para o setor empresarial, por conta da necessidade de medidas restritivas mais rígidas para o enfrentamento da pandemia, o Cacoal Shopping tem apresentado um crescimento exponencial no ritmo das vendas.

Segundo o diretor do empreendimento, Ednilson Caleiro, empresários têm buscado o Cacoal Shopping para a abertura de empresas nesse que já se tornou o maior centro de compras do interior de Rondônia.

“Estamos bastante animados. Após um momento complicado e de todas as dificuldades enfrentadas por cada um, agora podemos acompanhar o retorno da economia local. Além disso, novos lojistas têm manifestado o interesse em abrir seu comércio junto à estrutura do Cacoal Shopping, encorajados pela melhora no fluxo de vendas e no movimento que tem aumentado a cada dia, claro, sempre respeitando as medidas sanitárias necessárias”, ressalta o diretor do Shopping de Cacoal. Durante o encontro desta semana, foi apresentado inclusive o novo projeto de expansão do Cacoal Shopping, que agregará novas empresas para o município.

Os representantes da entidade comercial também aproveitaram a oportunidade para tratar sobre novas filiações dos lojistas que integram o Cacoal Shopping. “Juntos podemos somar forças, ao mesmo tempo em que colocamos à disposição das empresas locais todos os serviços dos quais podem usufruir junto à ACIC. Esta é uma associação voltada para o fortalecimento da economia cacoalense, como um todo, e por isso a nossa missão é atuar junto às empresas, contribuindo também com o crescimento individual de cada uma”, destaca Adriano Queiroz.

Também é objetivo comum da ACIC e do Cacoal Shopping a realização de eventos, com o objetivo de alavancar o comércio e a economia cacoalense.