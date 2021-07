Na noite de domingo, 11, um adolescente foi aprendido conduzindo uma motocicleta com sinais identificadores adulterados em Colorado do Oeste.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela BR-435, quando se deparou com um jovem conduzindo uma motocicleta Honda CG Titan em alta velocidade e realizaram uma abordagem.

Em consulta ao sistema do Detran, os militares constataram que o veiculo não condizia com os dados apresentados e o piloto, de 16 anos, acabou confessando que a placa da motocicleta não a pertencia, tendo ele achado esta e fixado no veículo.

Além da adulteração da placa, a motocicleta apresentava cor vermelha, diferente da cadastrada no número de chassi, que era azul.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido juntamente com o veículo e apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.