Três importantes bairros de Vilhena devem começar a receber pavimentação em breve: Alto dos Parecis, Bela Vista e Barão do Melgaço 1.

A licitação foi publicada pela Prefeitura de Vilhena nesta segunda-feira, 12, e prevê a execução de 17,2 km de asfaltamento com drenagem, calçadas, meio-fio, sarjeta e sinalização.

Pronto desde 2019, o projeto sofreu atrasos na licitação devido aos contingenciamentos e reavaliações federais causados pela pandemia e agora, após revisão de planilhas, está pronto para ser licitado.

A contrapartida do município é de R$ 4,778 milhões, enquanto o investimento federal pelo programa Avançar Cidades é de R$ 19,151 milhões.

“Estamos preocupados com os grandes desafios do município. Obras como as que estamos fazendo, com dezenas de milhões de reais em investimento, de forma transparente e confiável, podem exigir muita burocracia, mas acontecem. Prometemos em 2019, desenvolvemos o projeto em 2020, agora neste ano foi necessário revisar os valores devido à inflação dos materiais de construção, mas agora está tudo certo para começar. Vilhena se tornou um verdadeiro canteiro de obras!”, comenta o prefeito Eduardo Japonês.

A pavimentação está dividida da seguinte forma: Bela Vista com 4.599 metros, Alto dos Parecis receberá 6.228 metros e Barão do Melgaço 1 com 6.373 metros. O setor de engenharia da Prefeitura estimou em 2019 que na região, constantemente em expansão, existam 1.100 residências onde moram aproximadamente 5 mil pessoas.

A abertura das propostas acontecerá no dia 16 de agosto, às 8h, na Controladoria de Licitações da Prefeitura de Vilhena.

Ainda para este ano estão previstas várias obras de asfaltamento fruto de projetos, conquista de emendas, parcerias com o Governo do Estado ou de financiamentos realizados ainda em 2020 ou 2021.