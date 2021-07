Sistemas meteorológicos anunciam uma nova queda na temperatura no Brasil, que deve atingir Rondônia.

A previsão é que a nova massa de ar frio derrube as temperaturas na próxima semana.

Em 30 de junho, Vilhena registrou, por enquanto, a menor temperatura do ano, registrando 7,5°C, conforme informado pelo Extra de Rondônia (leia mais AQUI e AQUI).

As temperaturas já começam a cair no Sul do Brasil com a entrada da frente fria, na quinta-feira, 15. Mas é ao longo da segunda quinzena do mês de julho que a temperatura cai de forma mais acentuada.

Através de boletim diário, o meteorologista Davi Friale afirmou que a onda de frio polar deverá atingir o Acre, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso a partir da segunda quinzena de julho, despencando a temperatura e provocando mais uma típica friagem da Amazônia Ocidental.

Ele explicou que ocorre um monitoramento das condições atmosféricas de alta pressão na região da Antártida – origem do frio polar – com possibilidade de baixa pressão significativa sobre o centro da América do Sul – região que “atrai” o frio polar.

“Assim como as condições de umidade, pressão atmosférica e correntes aéreas sobre a Amazônia Ocidental, conjunto este que nos permite identificar a formação e o avanço de uma onda polar na direção do Acre. Portanto, a qualquer momento, estaremos informando a chegada de mais uma friagem à região. No entanto, como já publicamos, não existe esta possibilidade – a chegada de mais uma massa fria – até o próximo dia 15 de julho”, salientou.