Na manhã de segunda-feira 12, o senador Confúcio Moura (MDB) se reuniu com a reitora da Universidade Federal de Rondônia (UNIR/Porto Velho) Marcele Nogueira; o diretor do campus de Ariquemes Humberto Takeda; o diretor financeiro da Unir da capital George Estrela; os professores doutores Gabrieli Oliveira e Adilson Siqueira; e a vereadora Rafaela Franco (Rafaela do Batista/DEM Ariquemes).

Segundo o parlamentar, o objetivo do encontro que ocorreu na Unir de Ariquemes foi para tratar sobre uma pesquisa de mercado para implantação de novos cursos na instituição para dar novos rumos a universidade do município, como por exemplo: melhor aproveitamento do espaço, maior dinamicidade ao campus, atrair novos acadêmicos, e desta forma, contribuir com o desenvolvimento da região e do Estado.

De acordo com o senador, atualmente a Unir de Ariquemes conta com pouquíssimos cursos, ou seja, está sendo subutilizada, e precisa urgentemente ter sua estrutura melhor aproveitada, pois, conforme ressaltou, além de grandioso, o campus encontra-se inclusive com obras em conclusão que vão ampliá-lo ainda mais.

“As pessoas precisam saber que a Unir existe em Ariquemes e em outros municípios da região. Mas temos poucos alunos ainda. Uma situação que necessita ser revista o mais rápido possível”, reforçou o parlamentar, acrescentando que para isso, todas as instituições ligadas à indústria e o desenvolvimento devem se organizar junto a universidade, e projetá-la através da polarização de profissões com vocação regional.

AMPLIAÇÃO

“É uma alegria imensa senador recebê-lo aqui no campus, sempre com interesse em promover melhorias para a educação e fortalecendo a universidade. Este interesse acontece há muito tempo, e hoje estamos reafirmando este compromisso de ampliar o alcance da Unir na sociedade, com objetivo de que o projeto se torne uma realidade em breve”, complementou a reitora.

A vereadora Rafaela do Batista, que tem participado das discussões em torno do assunto junto ao senador, disse que na próxima semana, serão realizadas reuniões com as prefeituras da região para tratar sobre o tema a fim de dar agilidade ao processo.

Para o diretor do campus de Ariquemes, a implantação de novos cursos no campus do município será de suma importância. “Vamos ampliar as discussões junto à entidades como a Federação das Indústrias do Estado (Fiero), Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sedam), associações e outros órgãos e entidades que possam contribuir para que a demanda de cursos específicos seja ampliada e atenda às necessidades da região”, completou, parabenizando o senador pela iniciativa e apoio.

O diretor financeiro George Estrela e os professores Gabrieli Oliveira e Adilson Siqueira também afirmaram que vão seguir participando das discussões em torno do tema, e levarão o debate também ao Conselho Estadual de Educação.