O vereador José Domingues da Costa (PSD), conhecido como “Zezinho”, foi diagnosticado com Covid-19 há cerca de quatro dias e, desde então, está em isolamento em casa para tratamento.

A reportagem do Extra de Rondônia conversou com ele por chamada de áudio no início da noite de terça-feira, 13, e Zezinho afirmou estar com alguns sintomas da doença, mas que o quadro é leve.

“Estou com um pouco de tosse e em alguns momentos tenho dores pelo corpo, mas a situação está sob controle; estou seguindo os protocolos médicos, fazendo repouso e mantendo o equilíbrio emocional”, disse o parlamentar.

Ele fez questão de afirmar aos seus amigos e eleitores que enfrenta a situação com serenidade, e até mesmo com alguma experiência, em virtude de ter familiares que já passaram pela doença, apresentando até mesmo quadros mais graves.

“Eu e minha família estamos preparados para encarar este momento e tenho certeza que dentro de poucos dias retomo minhas atividades rotineiras”, avaliou.

O período de convalescência do vereador está coincidindo com o recesso parlamentar, então Zezinho demonstrou alívio pelo fato da doença não afetar seu trabalho no Legislativo.

A previsão é que ele saia da quarentena dentro de onze dias.