Saiu a condenação de dois jovens de 20 e 22 anos, que no dia 11 de abril deste ano, deixou comerciantes aterrorizados com uma sequência de 4 assaltos a mão armada e com abordagens violentas, que foram realizados no intervalos das 05h às 06h da manhã.

Um dos crimes, cometido em na Panificadora Venâncio, localizada na esquina da avenida Melvin Jones com a Perimetral, no bairro Cristo Rei, foi registrado pelas câmeras de segurança e mostraram a ação da dupla, que além de apontar uma arma de fogo para a cabeça das vítimas, as obrigava a se deitarem no chão.

Identificados e presos cerca de 15 depois pelos investigadores da Delegacia de Furtos e Roubos, L. D. R. O., de 20 anos e L. C. A. T., de 22, aguardavam julgamento na Casa de Detenção e a condenação foi nada mais nada menos do 13 anos e 9 meses de reclusão, mais multa para cada um pelos delitos.

Apesar de a decisão ainda caber recurso, os jovens já foram encaminhados para o Centro de Ressocialização Cone Sul, onde deram entrada para o início do cumprimento da pena em regime fechado, no dia 01 deste mês.