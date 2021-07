Em apenas meia noite de patrulhamento por bairros distintos da cidade Vilhena, uma guarnição da Força Tática da Policia Militar realizou quatro abordagens e em todas elas, as pessoas revistadas foram flagrados em posse de entorpecentes.

Nas abordagens realizadas nas ruas 1711 e 1713, no setor 17 e avenida Curitiba e rua Lírio dos Vales, no Jardim Primavera, jovens foram revistados e pequenas porções de drogas como crack e maconha foram encontradas em posse destes.

Devido a quantidade de entorpecente que portavam e nenhum ser menor de idade, em todas as situações foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) no local das abordagens, sendo os suspeitos liberados em seguida.

Em uma das abordagens, um jovem com um palhaço tatuado no pescoço chamou a atenção, devido no mundo do crime a figura ser conhecida como marca registrada de pessoas que já tiraram ou pretendem tirar a vida de policiais.