Na madrugada de terça-feira, 13, uma jovem foi agredida com um cabo de madeira pelo ex-marido e mesmo sofrendo um corte na cabeça, se negou a denunciar o agente criminalmente.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, mesmo estando separados, os envolvidos comemoravam o aniversario de um familiar juntos, quando em dado momento o homem de 30 anos ficou enciumado da ex-esposa, de 27, e a agrediu com empurrões e com um golpe de madeira na cabeça.

O ex-casal chegou a ser conduzido para a delegacia pela Polícia Militar, porém, a jovem se negou a realizar denúncia formal, assim como, a ser submetida a exame de corpo de delito.