A Polícia Militar de Rondônia, foi agraciada através de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Eyder Brasil (PSL) com 14 computadores e 12 nobreaks. Através de uma solenidade, os equipamentos foram entregues à unidade.

Os equipamentos serão utilizados para trazer melhoria aos serviços ofertados pela Diretoria de Serviço Social (DISS), subordinada da Coordenadoria de Saúde e Assistência Social, e responsável pelo atendimento social, emocional e espiritual da tropa militar. A diretoria atua na prevenção a saúde para instrumentalizar profissionais da segurança pública com recursos emocionais a lidar com o estresse do cotidiano.

Para o deputado “esse acompanhamento, hoje realizado de forma remota, irá salvar a vida desses militares, e com isso possibilitar a continuidade dos serviços”. O parlamentar também destaca que a saúde psíquica dos policiais é essencial, principalmente em tempos de pandemia.

Para o coordenador de saúde, coronel PM Agnus,“a chegada desses computadores auxiliará na manutenção e renovação dos equipamentos utilizados pela diretoria, que precisou reinventar-se durante esse período de pandemia inclusive com a mudança na legislação para que não houvesse interrupção dos serviços”, explicou.

O comandante-geral da PMRO, coronel PM Almeida relatou sobre a importância do aparato tecnológico recebido. “Será garantida mais efetividade nos serviços ofertados pela DISS a todo o Estado de Rondônia. São policiais que no interior conseguem fazer uso da tecnologia e dar continuidade no atendimento e nos serviços que vinha fazendo uso antes da pandemia”, disse o comandante-geral.

Participaram da solenidade, o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia (PMRO) Alexandre Luís de Freitas Almeida; o subcomandante-geral da PMRO Plínio Sérgio Cavalcanti, o coordenador de saúde Agnus Aécio Meira Júnior, a diretora da DISS Psic Magda Marcielle Kwirant Tatagiba e outros oficiais.