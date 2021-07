O Fluminense duela esta noite como o Cerro Porteño, em Assunção (Paraguai), no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

A partida, no estádio La Nueva Olla, terá início às 19h15 (horário de Brasília). O técnico Roger Machado ainda não sabe se vai contar com Fred ou os reservas Raul Bobadilla e Abel Hernández. Todas viajaram ao Paraguai, mas ainda se recuperam de lesões.

Quem também está na disputa para ser o centroavante do Tricolor carioca é Lucca. O atacante marcou os dois gols da vitória do Flu contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado (10).

“Novo momento dele, foi deslocado pelas circunstâncias do futebol. Ele é veloz e tem grande capacidade de finalização”, afirmou o treinador, em coletiva.

Entre os desfalques esta noite estão o zagueiro Nino – convocado para a seleção olímpica – e o volante Martinelli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os prováveis substitutos são Manoel e Wellington. A boa notícia é o retorno do atacante Jonh Kennedy ao time, depois de cumprir quarentena por conta da covid-19.

O Fluminense decidirá a vaga para as quartas de final da Libertadores, na próxima terça-feira (20) no Maracanã. Antes, os cariocas encaram o Grêmio, no sábado (17), pelo Brasileirão, também no Rio de Janeiro.