O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) conversou no início da noite da terça-feira, 13, com a reportagem do Extra de Rondônia, ocasião em que falou sobre o cenário político que se desenha para as eleições do próximo ano, sob a ótica das legendas que fazem parte do grupo do qual é um dos líderes.

Segundo o parlamentar, a composição entre PSC, PV e PSL está coesa, e tem um projeto político em comum, com tendência a se manter nas eleições do próximo ano. “É claro que o que vou falar trata-se de uma projeção e a minha expectativa, pois deve ficar muito claro que os partidos são autônomos em suas decisões, que são tomadas pelo colegiado, e não por imposição de lideranças”, destacou.

Segundo Goebel, a aliança partidária deve apoiar o governador Marcos Rocha que muito provavelmente tentará a reeleição. “Inclusive, os três partidos já fizeram convites formais para que ele se filie, e será bem-vindo em qualquer uma das legendas”, explicou,

Já os partidos deverão compor nominatas para disputar as eleições proporcionais, seguindo as regras da legislação, concorrendo portanto em separado. “Todos os partidos tem ótimas alternativas tanto para a disputa à Assembleia Legislativa quanto à Câmara dos Deputados”, garantiu Luizinho.

Quanto ao seu projeto político pessoal, o deputado diz que tudo se encaminha para a construção de mais uma candidatura a deputado estadual. “Mas, eu represento um grupo, e isso será discutido e avaliado, porém, tanto no caso das legendas quanto em meu caso, a tendência hoje é isso que expliquei, e neste momento trabalho no sentido de construir uma candidatura à reeleição”, encerrou.