Em menos de 5 dias da prisão de um dos motoristas mais antigos da prefeitura Municipal de Pimenteiras por envolvimento com tráfico de drogas fazendo uso de um veículo destinado ao transporte de pacientes para sessões de hemodiálise em Vilhena, mais um servidor do referido munícipio vai parar nas páginas policiais ao ser denunciado pelo crime de peculato.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, na noite de segunda-feira, 12, o secretário de obras do município procurou o quartel da Polícia Militar e denunciou um dos servidores do departamento, de ter se aproveitado do cargo de confiança para se apossar das chaves de um dos veículos sem autorização para benefício próprio.

De acordo com o secretário, o servidor teria se apossado de um veiculo Fiat Strada após o horário de expediente e tentado realizar um frete particular, pelo qual cobrou o valor de R$ 20,00.

Porém, quando se dirigia para a casa da mãe da cliente, localizada na linha 11, setor chacareiro, onde levaria uma máquina de lavar roupas, o servidor acabou sofrendo um acidente e abandonando o veículo danificado na estrada.

Em conversa com a reportagem do site, o chefe de gabinete Rodrigo Sordi relatou que o servidor, que trabalhava há apenas 6 meses em cargo comissionado como fiscal de pátio da secretaria, após o delito, ainda foi até o local de trabalho e colocou as chaves no escritório para não levantar suspeitas, porém, foi exonerado na primeira hora da manhã do dia seguinte e ainda não tinha sido localizado pela polícia.