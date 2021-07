O novo EP, intitulado Pachamama do cantor A Black Z é reflexo de processos de estudos e pesquisas sobre a degradação ambiental que vem destruindo um dos mais belos biomas do mundo, a Amazônia.

“Nosso quintal está em chamas e não temos outro instrumento para combater o fogo, a não ser a conscientização. Com isso a arte é um importante meio para se provocar reflexão e transformação no pensamento da sociedade”, declarou Édier William, autor das letras das canções do EP.

“Partindo dessa premissa, produzimos canções que não apenas trouxessem as mensagens de enaltecimento da mãe terra, como também tivessem uma pegada dançante, chiclete e por consequência fosse comercial”, explicou A Black Z.

O mercado fonográfico é extremamente complexo, mas estudar o universo musical e suas facetas exitosas antes de criar obras que tenham público alvo específico aumenta em muito as chances. O Pachamama tem grandes chances no mercado. O EP composto por três músicas que partem do carimbó em direção ao pop apocalíptico, chega às plataformas de streaming no dia 15 de julho de 2021.

CLIPE PACHAMAMA

Juntamente com o EP, será lançado o clipe da faixa single “Pachamama”. A obra, que é dirigida pelo compositor da canção, o multiartista Édier William,conhecido por ser um criador audiovisual atuante no mercado cultural rondoniense, traz diversas metáforas sobre a relação do homem com o meio que o cerca.

O diretor se banha em referências de grandes filmes como “Labirinto do Fauno” e se inspirada nos elementos fogo e água, para produzir um clipe que desdenha dos padrões narrativos/ estéticos que estamos acostumados a ver em clipes.

SOBRE O CANTOR

O Cantor é um homem preto, gay, filho de mãe solo, nasceu no Maranhão, mas se tornou rondoniano. A Black Z descobriu na música uma válvula de escape para toda a pressão que sente por existir em um mundo tão desigual e perigoso para alguémnegro e LGBTQIA+.

Com sua voz potente fez covers de Tim Maia, tocou em bares, casamentos e outras festas. Em 2019 conheceu seu produtor Édier William e juntos começaram os trabalhos que estão sendo lançados. Para conhecer outros trabalhos do cantor encontre-o nas redes sociais @ablackz.cantor.