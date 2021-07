Acompanhado do vereador José Francisco Pinheiro (Chico Pinheiro/MDB), o senador Confúcio Moura (MDB/RO) esteve no trevo da BR-364, perímetro urbano de Ariquemes e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) local que receberá iluminação pública e paisagismo por meio de emendas do parlamentar.

Ao ressaltar a importância das obras no trevo localizado no município da região do Vale do Jamari, o senador destacou que elas seguem o passo a passo do cronograma, e a próxima prioridade, segundo ele, será a construção de um viaduto no local.

“Estamos trabalhando para melhorar o trecho urbano da cidade, que liga o município a outros da região através da BR-364 com paisagismo que incluem arborização, gramado e iluminação. E em breve, daremos início a construção do viaduto”, salientou Confúcio Moura, acrescentado: “temos muito tempo de mandato ainda pela frente, então podemos firmar estes compromissos na busca de melhorar ainda mais a segurança e a qualidade de vida dos que precisam trafegar por este trecho, e causar boa impressão a cidade”.

“Há um ano, entrei em contato com a diretoria da Energisa em Brasília, solicitei o apoio na elaboração do projeto de iluminação pública eficiente, e na semana passada recebi a boa notícia que o projeto está prontinho, faltando apenas a assinatura da prefeita e eu irei viabilizar o recurso financeiro para execução dessa obra, atendendo um pedido do vereador Chico Pinheiro.”, afirmou Confúcio Moura.

“Estou na Câmara de Vereadores de Ariquemes e o senador em Brasília trabalhando juntos em favor do desenvolvimento do município”, reforçou Chico Pinheiro, agradecendo todo apoio dado pelo senador para a realização das obras.