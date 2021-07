Na manhã desta quarta-feira, 14, a equipe de policiais da Delegacia Especializada em Extorsões, Roubos e Furtos (DERF) de Vilhena prendeu o suspeito de praticar o roubo de uma motocicleta Yamaha MT03 de cor azul e ainda tentar estrangular o proprietário com um fio, após atraí-lo para uma emboscada, onde já havia até aberto uma cova para esconder o corpo da vítima.

R.P.M , de 20 anos, que se passou por comprador da motocicleta, atraiu o dono do veículo até uma casa localizada no bairro Cristo Rei, onde tentou enforcá-lo com um fio de instalação elétrica, mas acabou não conseguindo concluir seu intento e fugiu com a motocicleta para a cidade de Corumbiara.

Naquele município, o suspeito chegou a ser perseguido pela Polícia Militar, mas acabou fugindo deixando a motocicleta para trás, tendo esta sido recuperada.

Porém, na última segunda-feira, 12, R. se apresentou na delegacia da Polícia Civil de Vilhena em companhia de um advogado, mas devido a gravidade do crime e de seus intentos em que ficaram claros ao abrir a sepultura da vítima, o Tribunal de Justiça de RO, por meio da 1⁰ Vara Criminal de Vilhena concedeu nesta manhã um mandado de prisão em seu desfavor, que foi cumprido imediatamente após algumas diligências realizadas pelos agentes de polícia.