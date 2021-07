Com a chegada do inverno, muitas famílias em situação de vulnerabilidade social enfrentam dificuldades para se proteger das baixas temperaturas que atingem diferentes regiões do Brasil.

Neste sentido, a Minerva Foods, líder em exportação de carne bovina na América do Sul e uma das maiores empresas na produção e comercialização de carne in natura e seus derivados na região, dá início à campanha “Roupa Boa a Gente Doa” que tem importância ainda maior nesse momento em que muitas famílias foram impactadas pela pandemia e isolamento social. Muito além das roupas de frio, a iniciativa ampliou esforços para arrecadar vestuários para todas as estações, roupas de cama, banho e outros.

De 05 a 30 de julho, a companhia organizou pontos para coleta de roupas em endereços nas cidades onde está presente. Apesar de acontecer ao longo de todo o mês, no dia 16 de julho, acontece o “Dia D”, para incentivar a população a levar os vestuários no ponto de coleta, no Centro de Especialização e Reabilitação (CER). O objetivo da campanha é arrecadar roupas como calças, camisetas e agasalhos de todos os tamanhos, além de roupas de cama e cobertores, em bom estado.

“O mês de julho costuma ser uma época de frio intenso em todo o Brasil. Mas independentemente do período em si, lançamos a campanha de arrecadação com o objetivo de ajudar àqueles que mais precisam – sejam roupas de frio, de calor e para higiene pessoal. O importante é unirmos forças para compartilhar com os mais carentes vestuários básicos para o dia a dia. Além de pedirmos aos voluntários que os itens doados estejam em boas condições de uso, faremos um trabalho de higienização, para garantir que as pessoas recebam roupas de qualidade e em condições adequadas”, comenta José Roberto Affonso, diretor de Recursos Humanos da Minerva Foods.

Assim como no último ano, em decorrência da pandemia de Covid-19, todas as peças recebidas serão devidamente higienizadas antes da triagem e entrega, buscando prevenir e garantir segurança sanitária a todos os beneficiários.

PONTO DE COLETA – DIA “D”

Rolim de Moura

Data: 16/07

Horário: 08h às 12h e 13h às 16h

CER – Centro de Especialização e Reabilitação: Rua Rio Madeira, ao lado do Hospital Municipal