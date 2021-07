O Porto Velho venceu na tarde desta quarta-feira, 14, o Real Ariquemes nos pênaltis por 5 a 3, após empate no tempo normal em 1 a 1, no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, e conquistou seu bicampeonato Estadual 2021.

A partida foi válida pelo jogo de volta da decisão da competição estadual. Emerson Bacas abriu o placar na primeira etapa para o Porto Velho, enquanto que Ariel marcou contra e deixou tudo igual.

Com o resultado, o Porto Velho chegou ao bicampeonato estadual e vai representar o Estado nas disputas da Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro.

Já o Real Ariquemes vai representar o Estado na Copa Verde e na fase preliminar da Série D do Campeonato Brasileiro.

Agora, a Locomotiva enfrentará no domingo o Nova Mutum-MT no estádio Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum, pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O jogo

O Porto Velho começou melhor na partida e criando as melhores oportunidades. Aos sete minutos, Klayton arriscou de fora, mas o goleiro Evandrizio colocou para escanteio. Aos 17′, Emerson Bacas arriscou de fora da área, o goleiro Evandrizio não conseguiu efetuar a defesa e a bola entrou no fundo das redes.

Aos 35′, Edson recebeu próximo a área e bateu cruzado para fora. Aos 46′, Barão chutou cruzado, mas o goleiro Wellington cortou a trajetória da bola antes que ela chegasse ao atacante Raí. Na volta do intervalo, o Real Ariquemes voltou com uma melhor postura em campo. Aos dois minutos, Barão cobrou falta e Ariel cabeceou contra, deixando tudo igual no placar.

Aos 4 minutos, Ariel se chocou com Barão e levou a pior no lance e teve que ser substituído. Aos 17′, Keko fez jogada individual e chutou forte, mas o goleiro Evandrizio defendeu. Aos 24′, Emerson Bacas arrancou em velocidade e finalizou forte, mas o goleiro Evandrizio defendeu no centro do gol.

Nas cobranças de penalidades, Felipe Sorbara, Keko, Panda, Lucas Bala e Emerson Bacas marcaram pelo Porto Velho, enquanto que Batista, Diego Rosa e Alisson marcaram para o Real Ariquemes. Raí foi o único a desperdiçar a penalidade.