Acidente envolvendo um carro e uma moto aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, 14, no cruzamento da Avenida Marechal Rondon com a Rua Marques Henrique no Centro de Vilhena.

Conforme informações obtidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto seguia pela via sentido Cuiabá, quando cruzamento colidiu contra o carro, no qual o motorista trafegava sentido BR-364.

Não houve feridos, apenas danos materiais.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Rodoviária Federal que registrou a ocorrência.

