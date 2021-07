No início da madruga de terça-feira, 13, a funcionário de um hotel foi vítima de um assalto à mão armada, onde teve sua bolsa com todos os documentos pessoais roubada na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com o registro do caso, a vítima de 46 anos havia acabado de sair do trabalho e retornava para casa quando foi rendida por um ciclista de cor parda, magro e cabelo raspado, que lhe apontou uma arma de fogo.

Sob graves ameaças, o meliante se apossou da bolsa da mulher e fugiu levando um aparelho celular, o valor de R$ 80,00 em espécie, além de todos os documentos pessoais e cartões de banco.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas em prol da localização do suspeito, mas não obteve êxito nem em sua captura, nem na recuperação dos pertences da vítima.