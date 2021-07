Nesta terça-feira, 13, a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) inaugurou uma unidade do laboratório Marcos Donadon em Pimenta Bueno.

Segundo Rosangela Donadon, o Laboratório Marcos Donadon faz parte de uma ação social que realiza há 20 anos com muito carinho em prol das famílias de Rondônia, oferecendo exames com qualidade e preço acessível.

A cerimônia de inauguração do laboratório foi realizada de forma singela e contou com a participação da Secretária Municipal de Saúde de Pimenta Bueno, Marineide Goulart Mariano, do presidente da Câmara Municipal, Cássio Ribeiro e dos vereadores Sérgio Tobias, Juninho Coelho, Rafael de Paula, Álvaro Deboni e do vereador de Primavera de Rondônia, Cristóvão Lourenço, além do empresário Eugênio Ribeiro, sócio fundador da Ciclo Cairu.

O prefeito, o delegado Arismar Araújo de Lima e seu vice Valteir Domingos da Cruz não participaram da cerimônia pois estavam em viagem fora do Estado.

De acordo com Rosangela Donadon, o laboratório já está atendendo a população oferecendo exames laboratoriais no valor de R$ 5,00 cada (cinco reais). São mais de 50 tipos de exames, totalizando cerca de 700 tipos de exames ofertados à população com valores acessíveis.

O empreendimento leva o mesmo formato da Associação Marcos Donadon existentes no Cone Sul do Estado, possibilitando de maneira acessível a condição para que a população menos favorecida possa realizar exames laboratoriais com qualidade.

O laboratório é de responsabilidade de António Marcos Donadon que é filho da deputada Rosangela Donadon e fica localizado na Avenida Presidente Kennedy, nº 640, no centro de Pimenta Bueno.

“É uma alegria inaugurar o Laboratório Marcos Donadon em Pimenta Bueno e oferecer exames de qualidade com preço acessível para a população”, ressaltou Rosangela Donadon.

